台東一名人夫控訴越南籍妻子4年前參加語文班後，與一名同鄉越籍男子發生婚外情長達3年，嘿咻次數超過100次，法官審酌訊息內容，發現小王還會在嘿咻前，要求女方不能先和丈夫嘿咻，認定男子明知女方已婚，還不斷發生關係，考量性行為次數、婚外情維持期間，判須賠償80萬。

判決書指出，人夫主張與越南籍妻子結婚至今13年，有2個未成年孩子，但小王趁著妻子上語文班接近對方，編造故事、送禮追求對方，妻子因此與小王在108年6月至109年9月間多次於汽車旅館內發生性行為，他未向小王求償148萬，小王則辯稱不知道女方有婚姻關係，聲明駁回求償。

妻子在法庭上承認自108年至110年底，與小王發生超過100次性行為，時間多在晚上，法官發現女方曾向小王說過想要離婚，僅因顧慮子女才維持婚姻關係，小王在發生性行為前，還特別要求女方不要與丈夫有性行為，且2人婚外情時間相當長，小王不可能沒察覺女方已婚，

法官審酌小王與人妻發生性行為次數、婚外情維持期間等加害人夫配偶權情況，衡量雙方學經歷、財產情況，判小王須賠償慰撫金80萬元。