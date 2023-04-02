2024年總統大選備受各界關注，藍白是否能合作，被視為非綠陣營能否獲勝的關鍵。對此，有評論認為，國民黨是「藍白合」能否成局的關鍵，目前看來，雙方不是沒有合作機會，支持者也相當期待，只不過挑戰大、變數也多。

港媒《中評社》今（2）日發表評論指出，綠營最擔心的情況就是藍白合，而民眾黨及支持者雖期待藍白合，但會擔心像2016年大選一樣，被利用完後就丟棄；國民黨雖也期待藍白合，但目前人選還沒定於一尊，也就沒人可代表藍營去和民眾黨討論合作。

該評論認為，非綠聯盟能團結參與2024年選舉，是藍白支持者的普遍期待，因大家很清楚，雙方合作都未必能贏民進黨，若不合更難勝利；評論並提到，藍白是否能合作，關鍵在於國民黨有無足夠的智慧和格局，就目前觀察，藍白合不無機會，但挑戰大、變數也多。

另方面，媒體人韋安根據《美麗島電子報》所公布的2024民調研判，新北市長侯友宜是在野陣營2024可能人選中實力最強大者，只要他與民眾黨主席柯文哲搭配參選，2024擊敗綠營的機率就非常大。