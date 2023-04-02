宜蘭縣蘇澳鎮公所串聯在地友善好農，預計舉辦4場「蘇澳好市四季小農市集」，首發場於今（2日）朝陽漁港舉辦。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

與在地農產研發新口味霜淇淋大受好評。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今於蘇澳鎮朝陽漁港舉辦的小農市集，成功吸引許多人潮。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘇澳鎮公所串聯在地友善好農，預計舉辦4場「蘇澳好市四季小農市集」，首發場於今（2日）朝陽漁港舉辦，有在地農林漁牧友善農商品、文創良物等30個攤位；鎮長李明哲表示，公所透過市集展售與開發線上銷售平台，打造新品牌「蘇澳好物」，推銷不同時節的農產品，希望能獲得消費者的青睞。

為了讓蘇澳農產能成為全台家喻戶曉的產品，鎮公所積極向行政院農業委員會水土保持局爭取經費，促成「蘇澳好物」嶄新的農產漁牧品牌誕生。今年預計規畫4場實體市集，並藉由「線上市集」的經營模式，維持蘇澳優質農產品的聲量與銷售續航力。

因朝陽漁港位處蘇澳鎮最南端朝陽里，保有清澈水質與肥沃土質，在地出產的稻米及番茄，口感、品質均已建立多年口碑，且每到夏季洋香瓜及西瓜，雙瓜明星商品則供不應求，掀起搶購熱潮。遂公所今日於朝陽漁港舉辦首場「蘇澳好市四季小農市集」，率續將規畫其餘3場實體市集。

公所表示，民眾只要搜尋「蘇澳好物」專屬網站https://suaogoods.greenbox.tw/ ，即能下單購買並宅配到府；目前加入「蘇澳好物」品牌的友善農及農產加工業者共有26家，推出近40件主力商品，品牌陣容持續壯大，商品也陸續更新增加中。

李明哲表示，為了讓蘇澳農產更豐富多元，公所透過市集展售並全新開發線上銷售平台，打造全農產新品牌「蘇澳好物」，依照不同時節推銷稻米、鮮果、蘿蔔、辣椒、花生等優質農產；蘇澳鎮長期秉持「精緻、創新、團體協力」理念經營，希望能獲得國人及消費者的青睞。