入住大倉久和大飯店同時能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA等設備，紓緩身心靈。（大倉久和大飯店提供）

清明兒童連假長達5天，民眾啟動吃喝玩樂放假模式，大倉久和大飯店推出「i-Ride翱翔寶島住房專案」，祭出4折超值價入住菁英客房，再贈售價680元的「i-Ride 5D飛行劇院」門票2張、自助式早餐2客，房客可盡享頂樓露天溫水泳池、SPA與三溫暖等設備。此外，兒童節當天入住及用餐的12歲以下小朋友，完成尋寶圖任務還可兌換手工香草布丁。

沉浸式體驗 i-Ride飛行劇院探索台灣

「i-Ride_5D飛行劇院」運用視、聽、嗅、觸、位移五感體驗，打造身歷其境的冒險飛行旅程。（大倉久和大飯店提供）

大倉久和大飯店首度與傲視全球的體感設備「i-Ride飛行劇院」，聯手推出住房專案，提供遊客暢遊台北城同時遊歷世界的全新方式。「i-Ride飛行劇院」以全球專利的六軸飛行模擬座椅，將座椅推往20米巨大球型螢幕，雙腳懸空，並搭配聲、光、色、味、動五感體驗與感官特效，從中感受到身歷其境的獨特。其中「飛越台灣」取材於台灣豐富的地景及節慶特色，搭乘者能在短時間內上山下海、造訪台灣特色景點。

專案包含單價就要858元的歐風館自助式早餐兩客，房客同時能享受健身房、頂樓露天溫水游泳池、SPA與三溫暖等設備，紓緩身心靈。

歡慶兒童節 完成尋寶圖換手工布丁

兒童節當日12歲以下入住及用餐來賓，完成尋寶圖即可兌換手工布丁。（大倉久和大飯店提供）

兒童節館內餐飲及客房共推尋寶活動，4月4日入住及享用午、晚餐12歲以下兒童，完成尋寶圖任務，即可兌換手工香草布丁1個。此外，當日憑歐風館自助餐廳消費發票，至多兩位12歲以下兒童可報名參加下午的彩繪餅乾教學，由點心師傅手把手帶領小朋友完成專屬作品，提供親子寓教於樂的趣味選擇，為兒孩童打造節慶氛圍。