今由嘉義縣長翁章梁抽出5位幸運「夢想家」，現場氣氛歡樂。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

2023嘉義親子藝術節為期7天，昨天正式登場，今天氣轉晴，人潮如流。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

今由嘉義縣長翁章梁抽出5位幸運「夢想家」，現場氣氛歡樂。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

2023嘉義親子藝術節為期7天，昨天正式登場，今天氣轉晴，人潮如流。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

2023嘉義親子藝術節為期7天，昨天正式登場，今天氣轉晴，人潮如流，嘉義縣文化觀光局搭配身聲劇場演出，特別舉辦「書寫夢想，參加抽獎」活動，今由嘉義縣長翁章梁抽出5位幸運「夢想家」，現場氣氛歡樂，文觀局邀民眾清明連及4月8、9日大手牽小手來嘉玩藝術，陪伴孩子歡度假期。

2023嘉義親子藝術節帶來62場表演及22場親子工作坊，昨起至4日還有親子市集，嘉縣文化觀光局長徐佩鈴表示，2023嘉義親子藝術節是首次舉行，將數位科技藝術引進嘉義縣，邀請多組知名劇團進行演出，打開孩子們藝術視野，感受藝術帶來的歡樂，度過獨「嘉」創「藝」兒童節。

今藝術節第2天，搭配身聲劇場演出舉辦「書寫夢想，參加抽獎」活動，讓民眾依照規則寫下自身夢想，帶著夢想紙條欣賞「希望之翼」表演，即可獲得抽獎券1張，表演結束立刻由翁章梁抽出5位幸運兒，縣議員林淑完、江佩曄也一同到場欣賞演出，祝賀抽獎得獎者。

文觀局指出，抽獎活動除了增加民眾參與感，也向眾人傳達「表演藝術」不僅是視覺上的滿足，觀賞過程及內容都有許多深層意義值得探討，尤其親子藝術節活動以萬花筒為主軸，透過展、學、演讓孩子與藝術零距離，還將數位科技結合展演，為孩子們帶來不同以往的劇場體驗，除表演結合音樂、戲劇、馬戲、偶戲等多元跨域演出，另有4天親子市集，加上朴子市梅嶺美術館的「童趣創意-胡達華×賴銘傳」藝術展同步開展，讓民眾們在連假期間有多樣出門選擇。