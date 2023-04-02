已故藝人高凌風之子葛兆恩（寶弟），日前才發行新單曲重返演藝圈，怎料，他31日發文吐露心聲，坦言12年前出道時，遭受到前所未有的批評，一度把社群帳號都刪了。而曾與他一起出外景的KID（林柏昇），在昨（1）日坦言自己曾是嘲笑他的人之一，經過錄影後才真心相信，「他有天會是真的大明星」。

KID昨（1）日轉發了葛兆恩的貼文，寫下：「說真的我也笑過那顆當初的紅色掃把頭」，直到在《綜藝玩很大》第一次見面時，才驚覺對方其實是個帥哥，「因為他身形好，身高也高，實在很難連結紅色掃把頭」，才領悟到要先了解一個人，再去評斷一個人。

他接著說道：「第二天我們更熟一些，他開始跟我分享了他跟爸爸的回憶」他開始佩服對方，「從小就得承受大家拿放大鏡看他，從小就要活出別人要他活出的樣子，實在讓我有點小小心疼」，可見這幾天的錄影讓他看到葛兆恩不一樣的一面。

KID表示這幾年一直看著對方在為想做的事情努力，有時還會傳訊息聊天，「我相信他有天會是真的大明星」，更開玩笑地說：「可以先來家裡看看我這個小明星嗎？」感人貼文也引來對方留言：「原來你表面嗆我，心裡是愛我的！！！」讓人期望看到葛兆恩成為大明星的那一天。