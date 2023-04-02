韓國首爾市內的仁王山今天中午傳出火警，至今延燒超過3小時，消防當局表示已撲滅7到8成火勢，尚未確認是否造成人員傷亡。鄰近120戶居民已緊急撤離。

鄰近知名觀光景點景福宮的仁王山東北部稜線今天上午11時53分左右傳出火警，消防當局在12時51分將應對等級上調至3階段中的第2級，意思是必須動員鄰近8到11個消防署人力協助，至下午2時30分共出動580名人力、9架直升機等85台消防設備。

當局表示，受火勢燒毀的林地約達0.23平方公里，相當於32個足球場大，尚無法確認是否造成傷亡，預計在火勢撲滅後確認起火原因。警方全面進行入山管制，並撤離鄰近120戶居民。

不只首爾，位於韓國中部的大田市、西部的忠清南道洪城郡等各地山區今天陸續傳出火警，有可能是因為過於乾燥、加上強風導致山區起火。據韓國氣象廳觀測，韓國內陸多數地區今天下午濕度都降至20%以下。（編輯：郭中翰）1120402