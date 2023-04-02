春天來臨，剛開島的基隆嶼，盛開的鐵炮百合，以及清澈的瑪陵溪，都在等著遊客的造訪。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

春天來臨，剛開島的基隆嶼，盛開的鐵炮百合，以及清澈的瑪陵溪，都在等著遊客的造訪。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府表示，自4月1日起，基隆嶼開島，接納民眾前來踏青，此時也正值鐵炮百合盛開的時間。基隆市政府觀光及城市行銷處表示，隨著基隆嶼正式開放，歡迎各地民眾來基隆賞花、踏青，來場春天的濱海賞花小旅行。

基隆市政府觀光及城市行銷處副處長林文榮表示，在這春暖花開的時節相當適合三天兩夜的輕旅行，市府特地挑選口袋名單安排遊程，邀請民眾暢遊基隆觀光熱點。

林文榮指出，現在基隆嶼正式開放，島上正值百合花盛放，推薦民眾在連假期間登島享受濱海小島的亞熱帶風情，不時還能嗅到鐵炮百合的清香氣味，島上生態也因保育妥當，成功復育出許多以基隆命名瀕臨絕跡及新發現的植物，共有「七個基隆」，包含「基隆蠅子草」、「基隆筷子芥」、「基隆早熟禾」、「基隆短柄草」、「基隆澤蘭」、「基隆野山藥」、「基隆天胡荽」等，相當值得民眾前來尋訪。

另外島上更有全台唯一奇景「基隆海檻」，因海面下10公尺深的稜線，導致潮流往返時加速湧浪產生，海面會呈顯兩種顏色宛如分成兩半海洋，既有自然美景又有豐富的生態，基隆嶼絕對是值得觀光的「台灣龍珠」！更多資訊詳見基隆嶼預約系統。

林文榮說，基隆市因三面環山一面環海造就許多自然美景，基隆的日出及夜景更是深受許多人的喜愛，幾處的攝影秘境包含擁有台版亞馬遜河之稱的「瑪陵坑溪」不僅是基隆人的玩水勝地，春夏之季前往可看見清澈溪流搭配鳥語花香的美麗景色。

基隆在地業者長榮桂冠酒店表示，兒童節連假期間民眾只要帶著小朋友入住，並且拍照打卡標註「長榮桂冠酒店基隆」即可贈送精美玩具以及一張價值3399元的住房優惠券，另外還有神秘禮物哦！數量有限送完為止，更多資訊詳見長榮桂冠酒店（基隆）官方網頁。