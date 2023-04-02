有流水席新娘之稱的Kelly，又被網友封為「輔大陳若儀」，前天（3月31日）她被朋友踢爆外出只搭計程車，不坐捷運或公車，還說「捷運是窮忙族在搭，公車是老人在坐」，文末還公開Kelly清晰正面照，一度掀起網友討論後又刪文，對此Kelly昨日針對朋友爆料發文回嗆，「那位公開爆料的損友，我一定會把妳揪出來！」

Kelly昨（1）日於臉書社團《匿名公社》指出，承認過去曾說過「捷運是窮忙族在搭，公車是老人在坐」這句話，還說不懂為什麼一堆年輕人那麼愛擠公車？因為坐博愛座還可能被公審，搭捷運的不都是一些學生或上班族，每天窮忙在那邊人擠人搶座位，「不累嗎？」

Kelly表示，喜歡私人空間且不愛浪費時間等車，所以出門只搭計程車，不懂為何要被批評？文末更開嗆「那位公開爆料的損友，我一定會把妳揪出來！」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「妳好忙喔」、「有種不要匿名啊」、「搭車什麼車關妳什麼事？妳那麼高尚，怎麼沒請個司機專門載妳」、「我還以為多有錢，只不過是個普通到不行的家庭背景，不富有沒關係，重點是妳人品好窮」、「呃……這邏輯好怪，是誰規定什麼交通工具要誰使用？而且跟窮不窮有啥關係？好幼稚的想法！」