高雄山城觀光夯，高雄市觀光局精心安排甲仙及那瑪夏12場小旅行，也與六龜觀光休閒協會合作，在六龜寶來及不老溫泉區，推出8條特色遊程及夜間生態導覽活動。高雄市觀光局長高閔琳表示，趁春暖花開的美好連假，安排走訪東高雄全國獨有的「蝶舞花間螢現蹤，山城花語泡湯趣」的身心靈療癒之旅正當時。

高雄春季獨有的「蝶舞花間螢現蹤、山城花語泡湯趣」主題旅遊路線，非常值得安排3天2夜深度旅行。(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局長高閔琳表示，想遠離城市喧囂的遊客，東高雄9區的慢活、慢旅、慢食的緩慢氛圍與絕美勝境就是首選。「平地櫻花」花旗木已於3月底，在東高雄境內陸續盛開，讓六龜台27甲線成為粉紅大道，加上新威森林公園、神威天臺山、寶來花賞溫泉公園等，形成一片粉紅泡泡的浪漫仙境。

另外，探訪旗山古蹟、美濃客家、南橫壯遊、體驗桃源、茂林原鄉文化及寶來好湯等，即是高雄春季獨有的「蝶舞花間螢現蹤、山城花語泡湯趣」主題旅遊路線，非常值得安排3天2夜深度旅行。

而季節限定的那瑪夏賞螢活動，高市觀光局也規劃12場「踏尋甲仙、那瑪夏山城秘境」系列小旅行，包含「螢河秘境傳說」、「紫芋天堂傳說」、「秘境走讀之旅」等行程，帶領遊客探索充滿魅力甲仙貓巷、街區、必比登美食，以及那瑪夏部落、大峽谷及神社遺址等景點，每場次限定20人成團，參加者每人可獲得限量紀念杯套一個，現4月場次開放即秒殺，請把握機會手刀報名5月份場次。

今年觀光局與六龜觀光休閒協會更聯手好康大放送，藉由在地深度遊程及相關活動，讓旅客放慢步伐，感受高雄山城獨有的觀光魅力。高雄市觀光局提醒，那瑪夏賞螢由那瑪夏區公所規劃3條賞螢步道，分別為「南沙魯賞螢步道」、「達卡努瓦賞螢步道」、「拉比尼亞賞螢步道」，活動各賞螢步道都有總量管制，各步道同時段最多容留800人，須購買賞螢券才能進入，由專人引導前進，請賞螢民眾務必遵守不干擾、不捕捉、不傷害(無光害、禁用手電筒)的三不原則，共同友善維護螢火蟲棲地。