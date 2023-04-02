配合「Let's 購台北」振興活動，台北市體育局推出「台北購健康168促銷方案」。民進黨台北市議員林延鳳發現，體育局未投入預算，把振興發想丟給轄下場館「促銷」，且未納入職棒、職籃，形同交差了事、偷懶。體育局回應，民眾只要持有味全龍及富邦勇士等相關店家發票均可登錄抽獎，且主動串連公辦民營運動場館合作。

體育局推出「台北購健康168促銷方案」，於轄管 17 處運動場館中，每人可用6000元購得8000元運動課程、服務或商品。

林延鳳批評，體育局可能因為過去「熊好運動券」發4萬張共2000萬元，卻僅抵用1076萬元，造成預算執行率低而遭審計部列管。體育局在審計部檢討2021年熊好券成效時，曾表示會將職棒、職籃等納入振興方案，今年不但跳票，反還大縮水，台北市長蔣萬安不做功課、不了解市政，放任體育局推出限縮使用範圍、讓人無感的振興方案。

林延鳳質疑，體育局為將資源集中投入在落實蔣萬安12次免費運動政見的「U-Sport台北樂運動計畫」，本會期就該計畫提出共3521萬追加預算，但卻顧此失彼，未抓緊此次配合中央普發現金6000元之機會，順勢振興運動產業，不僅投入預算數是0，還都丟給轄下委外運動中心擬定促銷方案，造成民間業者無法搭上振興列車。

林延飯批評，僅限於「一次花6000元買課」的設定，也不符合單次入館或無上課需求的運動民眾需求，最諷刺的是，「U-Sport」在預算書上所寫的評估效益，是根據過去「熊好券」抵用金額算出來的，如今卻反而對振興產業一事兩手一攤、事不關己。

林延鳳要求，蔣萬安放任體育局交差了事的方案，坐實自己是「市政實習生」的事實，包裹在「Let's 購台北」魚目混珠，根本就是只顧著搞「抽獎」，卻對其他局處之計畫沒有審慎管控，蔣市府與體育局都應檢討，否則將無法和北市所有運動產業的工作者交代。

體育局回覆，積極推動運動產業發展，除主動串聯所轄公辦民營運動場館串連合作，搭配中央6000元普發現金專案，鼓勵民眾前往各大場館放大使用效益，並結合Let's購台北消費歡樂送，凡民眾持有稅籍於北市的味全龍及富邦勇士等相關店家發票均可登錄抽獎，一同投資健康。

體育局強調，北市積極重視職棒職籃等運動產業，於2022年已納入職棒、職籃成為熊好劵合作店家，現行與職籃富邦勇士每年固定冠合作案仍持續進行，4月更結合味全龍職棒將規劃於兒童節辦理系列活動及北市市民優惠套票方案，未來將持續結合在地職棒職籃推動相關系列行銷方案。

體育局補充，2022年運動劵執行率達76％，輔導運動產業振興成果顯著，成效亦均高於中央動滋劵執行率。