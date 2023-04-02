批徐巧芯為衝聲量堵費鴻泰 李德維最新回應

爭取國民黨北市第七選區（信義、南松山）立委提名的現任立委費鴻泰、台北市議員徐巧芯，今（2）早在市場掃街時相遇，場面一度混亂，徐甚至不慎尖叫跌倒。對此，國民黨立委李德維除了在臉書上批評外，稍早更現身回應，直言若此事沒有對國民黨造成傷害，他也不會站出來譴責，「我真的覺得，摔倒跟尖叫有點多了」。

李德維表示，沒看過黨內初選打成這樣，黨內初選應該講自己的好，不需要引發衝突或議題，「我覺得不要騙外面的群眾，不要讓電視機沒有拍到的東西，就好像沒有發生，我覺得做人要誠實，堂堂正正」。

「需要到菜場堵人嗎？」李德維坦言，若沒影響到國民黨整體形象，總統及立委選舉，他也不會講太多，但大家都心知肚明，若真的沒有影響是他判斷錯誤，但他希望作為國民黨的從政同志，大家應該要替國民黨加分。

媒體追問，黨內大人是否應該介入調解？李德維則說，黨中央或市黨部都有一定程度的責任，重要的是我們不希望看到黨內這樣子，大家互相的不愉快。

李德維也透露，他在臉書發文譴責此事後，已經有許多人在臉書上咒罵他，「我想這部分，既然要講我就不怕，我也不怕網軍側翼到我臉書修理我，我覺得歡迎你們來，我說實話做實事，我們希望國民黨好」。