近期大陸不少城市迎來二手房的率先復甦。同時新重大政策進一步加持。大陸自然資源部與銀保監會近日印發《關於協同做好不動產「帶押過戶」便民利企服務的通知》，要求在全大陸範圍內全面推進不動產「帶押過戶」，為二手房交易帶來重大利好，將可縮短交易流程、降低二手房成交成本，不僅盤活二手房市場，後續有利於以二手房流動性帶動新房市場復甦。

具體好處來說，對普通市民而言，在二手住宅交易過程中，若二手房貸款尚未結清，則賣方無需再提前籌集資金還清貸款，也能辦理過戶手續。該《通知》發佈後，連同北京市也立刻回應，宣佈從3月31日起，在個人二手房交易中推行。

所謂的不動產「帶押過戶」，是指大陸民法典規定，已經抵押的不動產買賣轉移時，不需要提前歸還舊貸款、註銷抵押權，即可完成過戶、再次抵押和發放新貸款。相當於貸款可以直接從賣房人轉到買方手中，「沒有中間商賺差價」。

從2022年起，大陸多城開始落地「帶押過戶」。根據房地產研究機構克而瑞統計，到2022年10月全大陸已有深圳、蘇州、濟南等16城落地執行。之後更是迅速被推廣，截至目前，全大陸有15個省份、100多城推行「帶押過戶」，其中天津、山西、山東、江蘇、浙江、福建、湖北等省份已經全面展開。

上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進表示，「帶押過戶」將使得二手房的交易成本明顯降低，對於盤活二手房市場、後續以二手房交易帶動一手房交易都具有積極的作用。