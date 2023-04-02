昨日抵達北京展開為期兩天訪華行程的日本外相林芳正，今日早上與大陸外長秦剛會談，二人並共進午餐。林芳正在會上表達了對包括釣魚島在內的東海局勢，以及中俄加強在日本周邊軍事活動的嚴重關切。同時，林芳正也強調台海和平穩定的重要性。

日本放送協會（NHK）報導，林芳正和秦剛於今日早上10時半舉行會談。林芳正表達對包括釣魚島在內的東海局勢，及中俄加強在日本周邊軍事活動的嚴重關切，並要求中方早日釋放在華遭扣押的5名日本人，包括被指從事間諜活動日本企業高層。

林芳正也表達對香港和新疆人權問題的關切，同時強調台海和平穩定的重要性，並指出日中兩國對地區以至世界的繁榮負有重大責任，期待兩國保持對話，並就人文交流等領域的合作交換意見。

林芳正昨天下午抵達北京，展開一連兩日訪華行程，是相隔逾3年來，再有日本外相到訪中國。

日本外務省表示，林芳正將在今天下午與大陸國務院總理李強及中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會面。