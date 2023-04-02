住透天、大樓各有優缺點，一名女網友近日想買房，苦惱同樣的預算要買兩戶大樓，還是一棟透天。對此，大多數人秒選兩戶大樓，不僅自住還可收租，且之後好脫手，不過也有人選擇透天，認為含土地比較值錢。

原PO在臉書「買房知識家」指出，近日打算買房卻遇到難題，在同樣價錢下，一種是可買兩戶電梯大樓，一戶自住、一戶出租；另一種是買一戶透天自住，掙扎到底要選哪種方式，詢問大家看法。

文章曝光後，多數人都選擇買兩戶電梯大樓，可以多一份租金，而且「環境有人打掃，人員進出有管制，重點是包裹掛號有管理員收」、「選大樓，不想爬樓梯」、「選大樓，透天老了很麻煩，只能在一樓活動」、「大樓，未來脫手比透天方便」。

不過也有選透天的支持者表示，「透天，裝內部電梯，愛怎樣就怎樣，只要合法都行，而且透天含土地比較值錢」、「買獨立權狀的透天，一樓要有安親房的，絕對不會後悔」、「價錢一樣我會選透天，因為地坪大」。