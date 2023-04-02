腳踝扭傷是相當常見的腳部傷害，一個踩空或一個跳躍不順等動作就可能腳踝翻船而扭傷，一般人多半看完醫師後就避免使用受傷的部位，但復健科醫師表示，腳踝扭傷後應該做5件事，除了確定有無骨折、冰敷外，應儘早用受傷的腳走路，以促進扭傷後的組織修復，因為愈是不敢動，愈是不能動。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，腳踝扭傷後該做的5件事，分別為排除骨折、冰敷、使用護踝、徒手治療、儘早活動。第一點排除骨折部分，若有骨折會有5種徵兆，例如扭傷當下或就醫時腳踝無法承重走4步路，但他強調，民眾盡量交給專業醫師安排X光來確定是否有骨折。

第二件是冰敷，他表示，目前科學共識支持使用冰敷來降低腳踝疼痛，效用甚至超過消炎止痛藥，一般建議扭傷後3天內冰敷，但扭傷慢性期的冰敷效用不大。

第三件是使用護踝，扭傷腳踝的1~2個月內，使用護踝能降低疼痛腫脹，促進患者及早回復正常活動。第四為徒手治療，他表示，由物理治療師執行的徒手治療、關節鬆動術，能增加腳踝活動度、減緩疼痛，以促進日常活動能力。

王思恒強調，最後一項為儘早活動，在患者症狀允許下，儘早用受傷的腳走路，如此能夠促進扭傷後的恢復，「越是不敢動，就越是不能動。」