資服廠商程曦資訊（6898）今年度持續擴大發展AI技術，結合微軟ChatGPT技術納入客服系統當中，近來「全民共享普發現金專線」已開始運用，至目前為止，民眾使用智能機器人服務管道占比達6成。

興櫃掛牌的程曦資訊2022年營收為9.7億元，稅後純益1.68億元，每股稅後純益10.88元。營收、獲利及每股稅後純益均創歷年新高。董事會日前決議配發現金股息6元，股票股利2元。配發率78.2％。

該公司2023年1~2月份營收1.31億元，年減22.14％。

程曦資訊以系統整合起家，2004年切入公部門客服委外營運，2012年啟動企業市場，服務逾120家客戶。公部門客戶除了民眾熟知的1988專線外，1999市民專線、食藥署1919、勞動部1955，以及台水、台電客服專線均是由程曦資訊負責，爾後跨產業承接美妝保養、保健食品、服飾家電、交通運輸等多家知名企業客服業務。

近來微軟與Open AI共同推出生成式人工智慧服務ChatGPT，程曦資訊將此技術導入客服系統。目前該公司有300位真人客服與智能機器人共同協作。首次大規模應用就是目前1988客服專線中心的「全民共享普發現金專線」服務。運用ChatGPT文字生成與語意理解能力，整合融入現有的智能機器人，用以強化對話互動體驗。

從3月20日至28日的統計，共承接超過22萬通服務。其中，智能機器人因提供24小時服務，開線至今已成功完成13萬通服務，而民眾使用「智能機器人」服務管道比例約占6成，可見民眾已逐漸習慣與機器人互動，透過自動化回覆自行取得解答，也大幅降低客服中心人力支援，也可增進客服工作安排的彈性

而行政院長陳建仁與財政部長莊翠雲等人，日前也視察程曦資訊1988客服專線，陳建仁表示，1988客服專線中心除了提供電話及文字客服外，還引進智能助理（AI機器人）協助回答各式問題，為民眾提供貼心服務，顯示台灣數位科技的應用已發揮到淋漓盡致，為邁向成熟的數位化國家。