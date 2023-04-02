清明連假第2天，睽違2年的「藝起派對－繪屏東寫生嘉年華」強勢回歸，2日在屏菸1936文化基地熱鬧登場，近千名大小畫家揮灑畫筆。（謝佳潾攝）

清明連假第2天，睽違2年的「藝起派對－繪屏東寫生嘉年華」強勢回歸，2日在屏菸1936文化基地熱鬧登場，近千名大小畫家揮灑畫筆。（謝佳潾攝）

清明連假第2天，睽違2年的「藝起派對－繪屏東寫生嘉年華」強勢回歸，2日在屏菸1936文化基地熱鬧登場，近千名大小畫家揮灑畫筆。（謝佳潾攝）

清明連假第2天，睽違2年的「藝起派對－繪屏東寫生嘉年華」強勢回歸，2日在屏菸1936文化基地熱鬧登場，近千名大小畫家揮灑畫筆。（謝佳潾攝）

清明連假第2天，睽違2年的「藝起派對－繪屏東寫生嘉年華」強勢回歸，2日在屏菸1936文化基地熱鬧登場，近千名大小畫家揮灑畫筆。（謝佳潾攝）

清明連假第2天，睽違2年的「藝起派對－繪屏東寫生嘉年華」強勢回歸，2日在屏菸1936文化基地熱鬧登場，近千名大小畫家揮灑畫筆，不少人還是全家總動員，形成「畫中有畫」的場面超溫馨，屏東縣長周春米也到場共襄盛舉，要大家把自己喜歡的屏東畫出來。

周春米指出，因疫情關係，縣府睽違2年終於復辦寫生比賽，希望透過美術繪畫的方式讓大家走讀屏東的特色景點，也特別感謝陳國展老師帶領50多位藝術家一起參與，讓寫生活動更加增色。

周春米說，屏東近幾年的文化建設成績，各界有目共睹，期盼藉由比賽創作過程，讓大小朋友展現才華，透過畫筆、眼睛，把自己喜歡的屏東畫出來，用藝術、文化讓屏東充滿無限想像。

因寫生比賽活動適逢連續假期，所以報名人數相當踴躍，縣府文化處指出，參加者從國小低年級到社會組各年齡層，以及縣籍藝術家們，約有近千名，且許多民眾幾乎都全家出動，「畫中有畫」的親子共畫場面格外溫馨。

文化處表示，今年的寫生比賽特別擴大寫生地點，除了屏菸1936文化基地外，還有屏東知名的打卡景點，如勝利星村、屏東縣民公園、屏東復興公園、屏東縣立圖書館總館等，同時也增加獎項名額，吸引不少外縣市畫友用寫生旅遊屏東。

文化處說，縣府特別邀請知名水彩畫家及老師們組成評審小組，寫生組各組將取前3名、優選10名和佳作20名，優選作品預計14日公布，並於5月份舉辦展覽及頒獎典禮，此外還有攝影比賽，將於線上展開，2日起開始投件，15日起於網路上累積人氣票選，前10名也有機會獲得人氣獎，歡迎攝影好手用另一種方式紀錄屏東春天的美麗。