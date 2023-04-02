中信兄弟今天為彭政閔舉行「23」背號引退儀式，等了4年「彭政閔等比樂高」也終於揭曉，被問到樂高跟本人哪裡最像？「恰恰」笑說是球衣顏色，主持人小白繼續說：「恰哥最傳神的地方應該是在......？（看著鼻孔）」彭政閔立刻說：「好好講話。」

彭政閔背號引退儀式賽前就有一系列活動，他現身活動舞台時就引發球迷熱烈歡呼聲，之後揭曉「彭政閔等比樂高」更是讓全場驚呼連連，這座等比樂高呈現彭政閔招牌打擊姿勢，「恰恰」也繞了一圈仔細端詳自己的等身樂高。

看完後彭政閔指出，最像的地方是球衣顏色，引發球迷大笑，主持人小白繼續說：「恰哥最傳神的地方應該是在......？（看著鼻孔）」彭政閔立刻說：「好好講話。」

從2019年卸下球員身份後，隔年彭政閔開始擔任兄弟球團副領隊兼農場主管，這幾年為球隊厚植板凳深度盡心力。「真的跟當球員想法不太一樣，（這個職務）更認識棒球、深入去研究棒球，自己還有很多東西需要學習，會再盡力去專研、更透徹，回饋給愛棒球的人。」

彭政閔也提到，近年來中職環境越來越好，各球隊在培養新秀費了更多心力，「我們球隊更早去了解到競爭力的重要性，每個球員在二軍訓練都很辛苦。我們希望他們盡量不要待在二軍，但如果在二軍就會用比較嚴格方式去培養，希望他們在二軍所受的苦能在一軍發揮出來，讓球隊戰力更好。」