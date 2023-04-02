Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) March 31, 2023

LeBron James -- a billionaire -- says Elon Musk can't get him to shell out $8 a month to keep his Twitter verification. https://t.co/nyjPg283i4 — TMZ (@TMZ) March 31, 2023

推特老闆馬斯克（Elon Musk）前陣子宣布要在4月1日開始取消免費用戶的「藍色勾勾標記」（身分認證），除非他們每月繳交8美元的訂閱費（年費84美元），如果是頂尖公司行號還得收取上看1000美元月費。不幸的是沒人把馬斯克的威脅當成一回事，NBA巨星詹姆斯（LeBron James）寫道：「我的藍勾勾很快就會消失了，你們了解我是不會付這5塊錢的。」

詹姆斯雖是超級富豪，對於這類小錢他向來是相當摳門，像是他只用免費的無線網路訊號（使用總教練的手機熱點分享），35歲生日那年，詹姆斯說捨不得自己掏錢辦生日派對，結果就沒有派對了。他自稱從來不買App，他的音樂App還是有廣告的，最後是廠商看不下去，贈送免費帳號給詹姆斯。網友還給詹姆斯取了綽號「LeBroke」（破產詹）。

好萊塢明星班史提勒（Ben Stiller）也在收費日前夕寫道：「這是我最後一晚的藍勾勾了。」當然他是非常有錢的，不過他表明一毛錢都不會付，事實上有不少名人，包括美國白宮推特都拒絕支付費用。勇奪第57屆超級盃冠軍的四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）寫道：「他們為何要收走我的藍勾勾？」

如果沒有藍勾勾即沒有身分認證，就可能被別人用假帳號冒名發文，然而假帳號要騙到人也不容易，例如詹姆斯的帳號擁有5280萬追隨者，一看就知道誰是正牌的詹姆斯。鑒於馬斯克過去一些奇行，他的收費要求被嘲笑只是「愚人節玩笑」，後來架不住大量反彈，《商業內幕》報導推特打算放棄向大戶帳號收取1000美元月費。