高雄一名人妻前年在丈夫工作用USB隨身碟中發現名為「Donzelin.ss」資料夾，打開竟是259個丈夫與女子的性愛自拍照與影片，事後查出畫面中女子竟是丈夫公司女上司，女上司辯稱不知道男方已婚，但法官發現她曾在人妻臉書留言「帶來給我照顧！你們去約會啦」，認定她早知情，判賠30萬。

判決書指出，妻子主張與丈夫結婚8年，小三是丈夫在禮儀公司的主管，小三還曾到家中作客，她前年8月16日在丈夫工作用USB隨身碟中發現有命名為「Donzelin.ss」之資料夾，打開後發現有大量、共259個與小三的性愛自拍照片與影片，她於是決定向小三提告求償100萬。

小三稱自己與男方105年7月至106年2、3月間交往，後來2人就沒有交集，認為人妻在110年8月才發現大量性愛照片及影片沒道理，還說影片中片僅看出她與他人發生性行為，無法證明妻子的丈夫，也認為索賠100萬過高；法官審酌人妻105年在臉書發文抒發生女心情，小三還曾留言「帶來給我照顧！你們去約會啦」，顯見小三早已知對方已婚。

法官審酌人妻目前無正職工作，110年所得27萬餘元、名下有土地數筆及汽車1輛，小名下有房地及汽車2輛，判小三須賠償30萬元為適當。