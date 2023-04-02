總統蔡英文日前出訪友邦，過境美國時參與華府智庫「哈德遜研究所」舉辦的晚會並獲頒「全球領導力獎」，不過長期追查蔡論文門爭議的旅美學者林環牆透露，我駐美經濟文化代表處自2017年開始至2021年，每年至少都會捐10萬美元給該智庫，狂酸「假博士花別人的錢買國際關係」。

林環牆今（2）日在臉書表示，根據哈德遜研究所公布在網路上的年度報告，自蔡英文執政後，我駐美經濟文化代表處自2017年至2021年間，每年都捐贈了10萬美金以上的捐款給哈德遜研究所，是所有捐款等級中最高的級別。

「蔡英文女士究竟慷台灣人民辛苦納稅錢之慨，捐了多少『政治獻金』給美國哈德森智庫？」林環牆怒批，當蔡英文這位假博士獲頒「全球領導力獎」的那一刻，就是國際社會虛偽的流露，同時也代表對人道、民主及自由等文明核心價值的莫大侮辱。

林環牆酸，蔡英文花別人的錢買國際關係，這個所謂的「全球領導力獎」到底是榮譽還是恥辱，「只能說假博士很敢！」