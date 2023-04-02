日媒先前就報導，日本政府將在5月8日調降新冠肺炎疫情分類等級，降至等同於季節性流感，日媒近期引述官員指出，降級後日本將結束常規邊境措施，入境免交3劑疫苗接種證明，但會在主要機場建立病毒基因組監測機制，相關措施將在明（3）日公布。

日本媒體報導，日本將於5月8日降級新冠肺炎等級，將一併取消入境防疫措施。

日媒1月底曾報導，日本政府預定5月8日黃金周假期後調降COVID-19分類等級，從目前的「第2類」調降至與流感相同的「第5類」。

據日本時事通信社、日本東京放送電視台（TBS）3月31日報導，日本官員透露，隨著新冠疫情於5月8日降級，常規邊境措施也將跟著結束。

報導指出，目前入境日本須出示出發前72小時病毒陰性證明或3劑疫苗接種證明，隨著新冠降級，這些措施也將跟著結束。

不過官員也表示，為了持續監測新傳染病流入，日本政府也新設立了「傳染病基因組監測」機制，在包括東京羽田機場、成田機場在內的5座主要機場，對有發燒、咳嗽症狀的旅客進行基因定序，這項監測將採自願制，詳細措施將於3日公布。