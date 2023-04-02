清明連假許多人會掃墓祭祖，不過易經命理老師高煜霖提醒，如果這段期間突然感到肩頸或是筋骨莫名痠痛，很可能是祖先暗示沒有收到子孫燒的紙錢，建議趕快前往城隍廟請城隍爺做主，自然可以不藥而癒。

高煜霖在臉書粉專發文指出，通常親人剛過世時，家屬會在喪葬儀式的尾聲燒紙錢、庫錢或紙紮的物品給亡者，因為過程中有法師進行科儀，所以燒化的物品都能拿到手；反之，像是亡者忌日、清明、中元、重陽等祭祖的日子，無論是在納骨塔、墓園或祠堂，因為沒有法師作科儀，就容易被孤魂野鬼搶走，導致無錢花用的窘境。

此時往生者會透過託夢、發爐，或是由通靈者、乩童轉達，但如果在世的親人還是無法收到訊息，就會使其身體出現微恙，其中肩頸痠痛最常見，腰、腳的筋骨痠痛次之。高煜霖強調，祖先不會用「車禍」的方式提醒；另外，若是透過通靈者、乩童轉達，要注意是否有用「祭改」為由進行詐騙之嫌。

高煜霖指出，若擔心往生者收不到紙錢花用，可透過城隍爺做主、轉交，首先是在神主牌前或前往塔位、墓園或祠堂，向往生者說明，什麼時間點要去哪一家城隍廟燒化紙錢，請祂等候。時間到了之後，除了買一份金紙給城隍爺之外，再依照心意買一批「九金、九銀」給往生者。基本上，一綑在陰間是1百萬；一綑九金、一綑九銀，總計為2百萬的意思，依此類推。

接著將金紙、九金、九銀全數放在案桌上，並點香向城隍爺稟報，要將紙錢燒給往生者，懇請城隍爺轉交。此環節要說清楚往生者在世的名字，以及死後安置的位置，包括園區名稱、地址、樓層、編號等。當香燒至過半時，即可擲筊問，是否可以燒紙錢，只要1聖筊即可；若沒有聖筊就等一下再問。

高煜霖提醒，向城隍爺稟報時，不用寫疏文，直接用說的就可以，怕說不清楚，可以寫一張小抄，方便稟報；另外，前往金爐燒紙錢時，記得金紙先燒，九金次之、九銀最後，如此一來就不用擔心往生者收不到錢花用了。