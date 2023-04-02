苗栗25歲李姓女子2日早上6點多，開車行經苗124線，經過頭份警分局田美派出所前時，車輛突然起火燃燒，李女嚇得連忙下車逃生，所幸李女僅受到輕傷，但其車輛燒成廢鐵。

根據了解，李女當時開車經過田美派出所不久，就發現車輛不明原因起火燃燒，苗栗縣政府消防局獲報派遣人員救援，派出所員警也投入救災。

警消人員當下幫忙救火時，車輛已經陷入火海，李女也輕微受傷，所幸送醫後無大礙，但車輛已燒成廢鐵，詳細起火原因有待釐清。