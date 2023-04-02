農民健康保險條例（下稱農保條例）自1989年6月23日公布施行迄今，月投保金額均維持新臺幣（以下同）1萬200元，考量農業生產易受氣候影響，農民所得不穩，復考量經濟成長及通貨膨脹等因素，爰修正農保條例部分條文業經總統公布，並經行政院公告施行日期，自今年2月10日起，農民健康保險月投保金額調高一倍為2萬400元，並將農保生育給付標準由2個月提高為3個月。 依照估算，農保生育給付金額由現行2萬400元調高為6萬1,200元，雙生以上者，比例發給，雙胞胎可領12萬2,400元；農保喪葬津貼由現行15萬3,000元調高為30萬6,000元。

同時，配合農保月投保金額調整，農民職業災害保險（下稱農職保）月投保金額亦調高為2萬400元，並隨同將農職保傷病給付由現行第一年每日238元調高為每日476元，且不再區分一般及增給傷病給付加保級距，採一致性之給付標準、農職保喪葬津貼由現行30萬6,000元調高為61萬2,000元，以落實保障農民務農之經濟安全，及減輕其身故後家屬支付喪葬費用的經濟負擔。

勞保局也特別提醒，被保險人在發生保險「事故日」若發生在今年2月9日以前，則仍適用調整前之月投保金額及給付標準。