汪峰大女兒小蘋果（汪曼熙）昨（1）日突然更新動態，上傳與朋友熱舞的影片，不過身穿黑背心，搭配寬鬆工裝褲，大秀小蠻腰的她，個高長腿的模樣，被網友誇讚遺傳到生母葛薈婕的模特兒基因，讓人好羨慕。

17歲的小蘋果是汪峰和葛薈婕所生的女兒，但出生後不久，葛薈婕就與汪峰分手，小蘋果從此跟隨爸爸，大多時間都是和爸爸、奶奶生活。在小蘋果10歲那年，汪峰再娶女星章子怡為妻，即使章子怡婚後生了2個孩子，仍將小蘋果視如己出，時常會在社群平台上分享一家人的照片，相處融洽。

而小蘋果昨（1）日突然更新影片，展現專業的舞蹈水準，靈活的肢體動作，讓粉絲看了紛紛留言，「太好看了」、「失蹤博主回歸」、「長大了，頭像都美得認不出來了」、「以後一定要常更新啊」，也有粉絲發現她換了頭像，身穿黑色吊帶衣，烏黑秀髮披肩，妝容精緻，表情高冷，讓不少網友認為，以前的她長得很像生母，長越大，五官越精緻，美貌完全不輸給媽媽。

事實上，小蘋果曾在15歲時發過單曲，不僅遺傳到生母的好身材，連唱歌也遺傳到爸爸的音樂天賦，在當時就被不少業界人士所認可，有人猜測這是她出道的第一步。如今看到她對跳舞的熱愛，也有很好的節奏感，讓不少網友期待未來能舞蹈界看見她的身影。