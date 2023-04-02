味全龍新球季首戰作客台中，「大師兄」林智勝300轟能否出爐外界都在看，僅管他在官辦熱身賽打擊狀況不甚理想，總教練葉君璋仍對他很有信心，「以他的程度就是讓他調整而已，不需要用熱身賽成績證明什麼。」

林智勝去年改披龍袍，單季敲出10轟，將生涯全壘打數堆高至299，新球季開打，只要他出賽都有機會締造紀錄，葉君璋就說：「（300轟）一定會，就看他打多少支而已。」

今年官辦熱身賽，林智勝出賽8場，21打數僅敲4安，打擊率1成90，仍在調整狀況中；今天龍隊面對中信兄弟，林智勝擔任先發一壘手、打第4棒。

隨著林智勝年齡漸長，球隊是否會對他有出賽規劃？葉總說：「我們心裡會有答案。畢竟他來球隊1年了，知道他什麼情況身體會疲勞，會以當下狀況決定他的出賽。」

龍隊回歸中職後，重返一軍賽場第2年就打進季後賽，葉君璋不諱言，今年目標當然要「更上層樓」，「期待球隊打進總冠軍戰，這是我們的共同目標，也會朝目標努力。」

而今年龍隊外援部分變化不大，鋼龍、布里悍、伍鐸都是熟面孔，另外加入曾效力統一獅的猛威爾，葉總表示，猛威爾因為來台較慢，加上去年沒有比賽，在與教練團討論後還是決定先讓他在二軍出賽較好。