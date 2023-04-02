台中捷運公司一名男員工小瑞（化名）下班後約女同事到影城看電影，散場後竟在停車場3度熊抱女同事，還趁機摸背揉臀，女同事不甘受辱，報警提告；法官依性騷擾防治法，判處小瑞拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，並應給付女同事10萬元、公庫3萬元。

據判決書指出，小瑞（化名）任職於台中捷運公司，去年2月10日下午5時許，小瑞約公司女同事一同觀賞電影，散場後2人前往影城附近之停車場取車，小瑞卻突然以雙手2度擁抱女同事，經對方反抗，小瑞又再度擁抱對方，並以手觸摸女同事背部及揉捏其臀部，對其性騷擾得逞，事後致女同事身心受創、蒙受陰影，須持續為身心科治療。

法庭審理時，小瑞坦認犯行，表示對女同事深感抱歉、有機會希望能向對方道歉、對於造成如此紛擾覺得很不好意思，並積極與女同事進行調解，經法官排定2次調解，女同事均不願到庭，因此未能達成調解。

法官審酌小瑞為圖一己私慾，竟乘女同事不及抗拒之際而為擁抱、觸碰背部、臀部等行為，欠缺尊重女性性自主權之觀念；考量其事後積極與女同事進行調解，也已從中捷公司離職，法官依性騷擾防治法，判處小瑞拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，並應給付女同事10萬元、公庫3萬元。

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