大S前夫汪小菲去年底因床墊風波一度揚言要來台灣「決一死戰」，結果隔日他並未出現，今(2日)卻被網友發現社群網站的IP定位悄悄變成台灣，遲到了132天後終於踏上寶島。而他的母親張蘭先前靠著大S、汪小菲的新聞熱度，直播賣貨海撈了上億，稍早她也沒錯過兒子到台灣的話題，直播間立刻改賣了旅行用的盥洗包，蹭熱度的功力讓網友笑炸。

大S去年為了要生活費將汪小菲告上法院，為此，汪小菲第一時間在微博暴走，連發多篇文章抖出S家的內幕，對象不僅大S，還有S媽、小S、許雅鈞，還間接諷刺具俊曄不換床墊，掀起床墊之亂，而汪小菲當時揚言：「等我明天回去，見面說，你們家敢嗎？」但隔天卻因故沒現身機場。

汪小菲放棄第一次的回台計畫後，今年春節前跟員工開直播，突然又提到打算自己一個人來台，問員工要不要一起去？至於先前放媒體鴿子的原因，汪小菲說：「有人揚言回到台北要教訓我，所以之前才沒有來台灣」，但沒公布該人身分，他強調雖然被威脅恐嚇，還是決定單槍匹馬到台灣，並放話：「我等著你教訓我」。

張蘭今中午在直播間回應金星。（圖／翻攝自扒圈內醬微博）

稍早，汪小菲被證實已經秘密抵台，張蘭今中午則回應主持人金星，表示：「我和對岸的大S吵架，一直都是被動，一切的紛爭都不是我挑起來的！」，並強調汪小菲很優秀，可能感情方面出問題，但在大是大非前汪小菲從來沒退卻，也諷刺金星：「今天回應妳，希望妳能夠接得住這波熱度，給妳直播帶貨有人氣，好好的賺錢。我是一名企業家，幹了一輩子的實體！我不會和你們斤斤計較，我今天回應你只是站出來解釋，並不是怕妳！」