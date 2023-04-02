前總統馬英九上月27日抵達上海，展開為期12天的祭祖與交流之行，甚至提出「和平、奮鬥、振興中華」目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，此舉卻引起許多綠營側翼不滿。而近日就有一份最新民調指出，「若馬英九在大陸唱《中華民國頌》，塔綠班會不會全部瘋掉？」有69％的網友認為「一定會」，引發討論。

2日馬英九率領大久學堂學員，上午10時15分到湖南大學和陸生交流座談。馬英九在總結時表示，「我們國家在1997年修改了憲法，我們國家分了2個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」，同時馬英九也舉德國、法國為例，既不同文、也不同種，但可以從世仇變成朋友，「兩岸不一樣，我們不但同文同種，而且雙方都堅持一個中國的利益立場，這一點非常的重要」。

而YouTube頻道《庶民锦鲤》1日也針對「如果馬英九在大陸唱《中華民國頌》，塔綠班會不會全部瘋掉？」進行網路民調，截至2日16時，已約有3500人投票，結果顯示，有69％的網友認為「一定會」，僅有31％的網友認為「不會，他們臉皮厚」，此投票一出也引爆大量網友討論。

參與投票的網友也紛紛留言表示「塔綠班不但會瘋而會死掉一半」、「817萬的塔綠班全部一起瘋」、「它們不是早就瘋了嗎！」、「為什麼要跟著塔綠班的節奏走呢？你說唱，他會說讓你在天安門唱，然後再說在中南海唱...一直要求下去」、「塔綠班臉皮真正厚，比腳皮還厚，根本無恥」、「寧願相信世上有鬼，也不相信民進黨的一張嘴」。