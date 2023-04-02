今（2）日是台鐵太魯閣號事故2周年，台鐵產業工會表示事件至今未見交通部或台鐵局的改革誠意，只提出「公司化」做為改革方案，台鐵卻沒有更安全。

台鐵產工表示，2021年的今日，台鐵408次太魯閣號列車行經花蓮段，由於撞擊邊坡滑落工程車造成出軌，造成49人死亡、213人受傷，當中亦有2名台鐵司機殉職，是我國近年重大運輸事故。本次事故後政府提出「台鐵公司化」做為改革方案，總統蔡英文對外表示首要將解決安全問題，再談營運模式調整。然而公司化推動迄今台鐵有準備邁向安全了嗎？

台鐵產工指出，台鐵局自事故後提出多項有關安全方面的制度改革、訓練、風險管理與效能提升等承諾，並同時推動「公司化」以改善組織文化。但是自太魯閣事故後至今，政府至今未落實家屬訴求的「設立外部監督單位，並納入受害家屬」；政府更是失信於長年為台鐵第一線打拼的基層員工，對攸關台鐵能否落實安全制度的人力問題，交通部亦毫無意識到公司化衝擊下，千名員工離退之後將造成人力不足，以及更嚴重的斷層問題。

台鐵產工表示，在組織結構調整上，更明顯可以看到交通部和台鐵局對安全的忽視，未來預計裁撤宜蘭運務段，或恐失去以段為指揮決策中心的指揮應變，使得未來宜蘭區災害事故緊急應變時，關鍵應變人員仍在東部、北部，不利於防救災應變。

台鐵產工指出，該會自2016年成立以來，多次要求行政院、交通部應重視台鐵人力不足、普遍低薪，其導致的留才問題與運輸安全密不可分，台鐵產工也多次呼籲兩次出軌事故後標準化訓練的急迫性，並指出台鐵需擴大基層參與，開放產工參與以積極面對第一線需求。沉痛呼籲交通部別再漠視公司化衝擊對鐵路安全的影響，積極面對工會訴求，別再製造下一場悲劇。