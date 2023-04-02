六福村脫逃的東非狒狒因圍捕過程死亡引發社會輿論，六福村從起初否認狒狒自園區脫逃，後來在聲明稿以結紮傷口與園區狒狒特徵吻合而改口承認。但據聞該狒狒的驗屍並未發現結紮痕跡。林務局今（2）日表示，一切結果待桃園地檢署偵查終結而定。

六福村的狒狒在脫逃18天後終於在桃園被圍捕，但過程中疑似遭獵槍射擊致死，目前遺體已至農委會家畜衛生試驗所釐清死因，初步報告10至14天提供，屆時中央及地方會統一對外說明。

而六福村日前透過聲明稿指出，園區獸醫協助救治過程中，發現狒狒的結紮傷口特徵跟六福村園區的狒狒特徵吻合，經釐清後判斷脫逃狒狒應是六福村所有；但今日傳出該狒狒身上並沒有結紮痕跡，外界質疑六福村是為了及早止血而搬出此說法。

林務局保育科科長鄭伊娟表示，從六福村提供的資料看來，園區的狒狒並沒有全數結紮，至於該狒狒究竟結紮與否目前仍不清楚，待桃園地檢署偵查終結才能知道具體情形。