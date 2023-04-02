澎恰恰（右一）今天與炒飯妹（林彤、中）、王三郎替飲料店開幕站台。（讀者提供）

金曲歌后朱海君與澎恰恰及許效舜合作的音樂劇《隔壁親家》前陣子爆出換角風波，澎恰恰今（2日）替飲料店開幕站台時，談到此事，他表示劇團跟朱海君、NONO之間的問題由他們自己處理，他跟許效舜只是演員，希望大家講開就好，事件能就此落幕，而音樂劇已邁入第15年，他跟許效舜都沒被換角，自嘲：「因為找不到2個替代的人選，那麼醜。」

澎恰恰積欠2.4億元鉅額債務，於2020年宣布破產，還款過程一度極不順利，被問心情仍低落嗎？他坦言心情低落難免，但要找到解決的方式，「我在這邊跟大家分享心情低落就照鏡子，告訴鏡子裡的自己你長那麼醜，不要想太多」，表示自己跟自己對話是最好的方式，畢竟每個人想法都不同。

有陣子睡不好的他，也開始睡午覺調整作息，「以前睡午覺會抖，不知道什麼原因，現在可能年紀到了能睡就睡，一天加起來睡眠量是夠的。」

不過，澎恰恰去年宣布還清1.6億元後，還剩下1500萬元私人債務，他昨表示會跟大家報告，當追問完成進度多少，他尷尬回：「不要問我數字。」隨即被一旁工作人員直接打斷。