Volpe's 1st hit in The Show 💪



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Anthony Volpe's parents celebrate their son's first major league hit 🥹 pic.twitter.com/Tyd0yuijql — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 1, 2023

季前從未有過大聯盟經驗的洋基新秀沃普（Anthony Volpe），不但順利搶進開季名單，甚至扛下開幕戰先發游擊手大位，2日沃普在大聯盟生涯第2場比賽中打出生涯首安，他的父母親也親眼見證這歷史性的一刻。

「現在比賽的節奏變得非常快，所以我只專注在是否有任何起跑的機會，並且全力以赴。」沃普沒有時間沉浸在首安的喜悅中，他的大聯盟生涯第2盜跟著出爐，也是自隊史1913年梅塞爾（Fritz Maisel）後，在生涯前2場比賽都有盜壘紀錄的洋基球員，奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）去年賽季寫下隊內最多的22次盜壘，沃普有望將數字堆高。

沃普是土生土長的紐澤西人，實現了替洋基隊效力的童年夢想後，亢奮激進的心情也逐漸安頓下來，「尤其在休息日結束後，我已經在酒店裡整理好情緒，現在感覺更正常了。」敲出首安讓沃普久久難以往懷，他計劃將首安紀念球留在父母家中，「當時陷入球數落後，心裡想著至少要把球打出去，很幸運看到球穿越防線，這是個偉大時刻，絕對讓我永生難忘。」

不僅如此，沃普還在9局下半敲出單場第2支安打，推進至二壘後，再靠著賈吉（Aaron Judge）安打回到本壘，寫下大聯盟生涯首次得分，總教練布恩（Aaron Boone）也對沃普表現印象深刻：「他看起來愈來愈享受球賽，今天他的幾個打擊做得很好，上場絕對是拚盡全力，我很喜歡他現在的鬥志。」