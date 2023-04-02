南湖高中高一學生郭家彣從小就喜愛桌球，即使會考成績有望考上中山女高、師大附中，卻仍想練好桌球，偷偷將南湖高中列為第一志願。她在師長幫助下，上學期拿到校排第1名的好成績，4月中更將代表台北市參加全中運桌球團體及個人賽。郭家彣認為保持運動習慣強健體力，才能在練球結束後接續複習課業，順利兼顧運動及學業。

郭家彣其實相當具音樂天賦，從幼稚園開始學鋼琴，多次在全國音樂競賽獲獎，沒想到小一升小二那年參加桌球夏令營，逐漸感受到競賽的快感及成就感，從此愛上桌球，之後便靠著觀察對手弱點發球製造搶攻機會，國小起拿下國語日報盃、自由盃、教育盃等賽事前5名亮眼成績。

憑藉對桌球一股熱愛，郭家彣明知32.8分國中會考成績有望進入升學名校，卻想到南湖高中發展桌球，最後一刻才將志願卡遞給家人，最後與母親約定高中課業不得退步，才獲得首肯。

升上高中後，郭家彣為了兼顧學業及課業顯得更加忙碌，但靠著每日練桌球培養出好體力，即便下午4點放學後練桌球到晚間6時，周三、五則練到晚間8時，接續讀書到晚間10時仍不愛睏。

她分享，時間管理也相當重要，除了平時認真聽課，下課時請老師解惑，晚間練完球後抓緊時間休息或補充B群，更能專注複習課業，考前則減少練球時間衝刺課業，考前一日再複習一遍，便能維持好成績。

讀書兼顧桌球賽事難免有壓力，郭家彣習慣抽空與家人一起爬山或散步散心，也會在書房彈奏流行音樂曲目沉澱心情，自小培養一手好鋼琴沒有因桌球被放棄，反而成為郭家彣在球場及學校表現的好助力。

拚課業加練桌球幾乎填滿郭家彣的一天，但她仍樂此不疲，更直言「我就是很喜歡打桌球」，未來將以桌球國手林昀儒為學習對象，精進自己的接發球技巧，不只要代表台北市在全中運桌球團體及個人賽拿下好成績，也希望成為青少年國手。