東浪嘉年華卡司超強，現場湧入逾5000人，不畏雨勢在杉原灣熱情搖擺。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

東浪嘉年華卡司超強，現場湧入逾5000人，不畏雨勢在杉原灣熱情搖擺。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

東浪嘉年華卡司超強，現場湧入逾5000人，不畏雨勢在杉原灣熱情搖擺。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

2023東浪嘉年華feat.尬電系列活動，連續4晚沙灘音樂會，首場由玖壹壹擔任壓軸，雖然遇到下雨攪局，逾5000民眾熱情不畏風雨到現場朝聖，熱情地跟著音樂節奏搖擺，享受4小時的音樂盛宴。

首日活動由台灣沙灘排球挑戰賽正式揭開序幕，親子沙雕、親子趴板及南島沙灘部落體驗接連登場，吸引上百位民眾前來體驗，雖然在傍晚時分降起小雨，仍不澆熄民眾熱情，堅持留下聽歌。

雨勢雖不見減緩，人潮卻愈來愈多，晚間6點開唱，一路熱鬧至晚間10點，台灣嘻哈女力指標-7Ling、節奏爆棚繞舌，呂士軒 ft 丁培及J.SHEON等演出張力十足，全球百大女 DJ- RAY RAY及國民姊夫DJ-KOO 具俊曄，藝人接力演唱，逾5000民眾熱情投入240分鐘的音樂盛宴。

台東縣政府表示，最讓人感動的是，當日的沙灘音樂會離場時所有觀眾自動自發帶走垃圾，迅速還原場地清潔，不只演出超水準，民眾表現也超高標。

台東縣政府指出，今日活動有在地零捌玖舞團、原味醞釀樂團連番上陣KARENCICI、台灣首席原住民 DJ- 汝妮及知名藝人孫盛希及MATZKA，都是深受樂迷引頸期盼的超強卡司，詳細活動資訊請上東浪嘉年華官方粉絲團查詢。