白靈大方露出南半球，維持一貫狂放美學。（黃世麒攝）

尹馨（左起）、白靈、曾莞婷三姝首度同框亮相。（黃世麒攝）

國際影星白靈繼電影《拍賣春天》，相隔13年終於再拍台灣電影《蝴蝶大廈》，她3月31日抵台，今出席電影記者會，火辣穿搭再度引起討論，以一襲蜜桃紅腰部挖空裝登台，不僅放送南半球，肚子還寫著「愛你」兩字，展現一如既往地火辣辣話題風格。

除了白靈，電影主演尹馨、曾莞婷、曹佑寧、蔡振南、馮淬帆、白潤音等人均出席，劇本中白靈跟蔡振南有對手戲，記者會現場兩人因語言代溝狂鬥嘴，蔡振南虧她說：「我認識白靈，我崇拜妳很久了，我知道妳不認識我，因為視訊會議的時候妳沒對我比愛心。」白靈則喊他調戲女演員，讓蔡振南又回嗆：「我不調戲的，都直接問要不要！」看得一旁尹馨忍不住說：「還好電影裡一個住頂樓、一個住一樓。」

白靈這回飾演大廈一樓雜貨舖的老婦人，造型與她形象大相逕庭，她笑說如果遇到曹佑寧這樣的小鮮肉來自己的雜貨鋪買泡麵，會直接叫他進來坐坐；不只白靈大變身，台劇一姐曾莞婷也破格演出，飾演尹馨對門的住戶，是一位長期受到虐待的少婦。

對於能跟白靈合作，兩位女主演都很期待，尹馨表示：「每個演員都有自己的性格跟不一樣的光芒，很有意思，不那麼傳統、那麼可預期，就是拍戲最好看的時刻。」曾莞婷也說自己是對方的影迷，今也穿得相對保守，把光環歸予白靈。