中信兄弟張志豪1日生涯首度在一軍鎮守一壘，他坦言剛開賽時心情滿緊張的，但策動雙殺守備後就逐漸進入比賽節奏，「開幕戰打過很多次，但這是第一次站在一壘，一定會有點小緊張。」聽聞有人把他跟彭政閔比擬，他謙虛的說：「我還沒那麼傳奇，還要跟學長多請教。」

兄弟當家一壘手許基宏因腳傷預計將缺席上半季，一壘位置開放競爭，為了獲得更多上場機會，張志豪在春訓時就主動請纓要練一壘，與曾頌恩、黃韋盛、潘志芳、王政順等人一同競爭。

對於生涯首次守一壘的表現，張志豪認為還不錯，11次守備機會沒有發生任何失誤，還策動1次雙殺守備，跑位、戰術、接球都沒有發生失誤，「整個春訓都一直在準備，該練的都練了，只是差在臨場反應而已。」

曾頌恩之前曾表示，一壘的競爭更像是球員間分享與分工，張志豪也正面看待隊內良性競爭，「誰好誰上，現在真的是這樣，夠穩定就會一直在上面。不只是守備，還有打擊也都要再加油。」他也提到，從之前外野的競爭到現在內野，球員間都是處於良性競爭，大家互相幫忙，「我也會問他們該怎麼跑位、守備，反而是春訓時他們教我很多，大家互相幫忙、鼓勵。」

總教練林威助也對張志豪一壘初體驗作出評論，「守備是還正常，但一壘手不只要有守備，打擊也要有發揮。志豪在官辦後段打擊內容沒有想像的那麼好，昨天也有幾次嗆司沒把握住，現在我們缺一壘，多帶一點野手就是要讓他們良性競爭。」