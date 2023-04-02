蔣姓男子從干卓萬山第3段拉繩處往三叉營地方向疑似墜谷，南投縣消防局獲報派員搭直升機入山搜救。 （本報資料照片／楊靜茹南投傳真）

北部11人的登山隊伍前天到南投縣攀登干卓萬、卓社大山等百岳，其中66歲蔣姓隊員走在隊伍後方，同行隊友一直注意其狀況，2日清晨，蔣姓隊員在干卓萬山附近斷崖往三叉營地方向時失去音訊，研判蔣姓隊員可能失足墜崖報案，南投縣消防局獲報派6名消防員搭乘直升機入山搜救中。

南投縣消防局指出，11人登山隊成員主要來自桃園市、新北市，3月31日從仁愛鄉萬大林道入山，將攀登干卓萬山、卓社大山等百岳，預計明、3日自武界林道下山，今天清晨6時許獲報，指稱隊上66歲蔣姓男子失聯請求協尋。

報案人指出，蔣姓男子疑身體不適或腳程較慢，萬大林道入山後一直走在隊伍的後方，同行隊友與蔣姓男子保持一定距離，每隔一段時間透過呼叫關切，原本蔣姓男子都有回應，3日清晨在干卓萬山附近斷崖第3段拉繩處往三叉營地方向，呼叫蔣男時卻遲遲沒有獲得回應，擔心隊員失足墜崖報警。

南投縣消防局說，天氣候許可，獲報後立即派遣6名搜救人員搭乘直昇機飛抵干卓萬山附近，再步行前往蔣姓男子疑似墜崖的地點展開搜救。