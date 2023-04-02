春天是出遊的好時機，許多人都會趁著清明5天連假安排一趟戶外小旅行。對此，台北市副市長李四川2日就在臉書上分享，他和太太回故鄉小琉球，同時更放出甜蜜的閃照，就連國民黨最美發言人李明璇都在留言區表示「有少年心，依然能放閃」，引發討論。

李四川2日在臉書上PO出一篇「相逢頭白莫惆悵，世上無人長少年」的文章表示，「國中畢業已經50年，雖然每年都回故鄉小琉球，但從沒再進去母校-琉球國中，這次與太太在母校留影，記憶雖然糢糊，但記得當時沒有那兩排榕樹」，李四川更接著說，「看到入口所寫『勤學習、負責任、守秩序、有禮貌』，心想這50年不知有否愧對母校老師的教悔」。

最後李四川也坦言，「在家鄉見到幾位同學，大家都已頭白做爺爺了，我們真的要有唐朝周賀所寫『相逢頭白莫惆悵，世上無人長少年』的心境」，同時也向民眾祝福「有個平安愉快的假期」，而此篇文章一出，也引起李明璇在留言區表示「有少年心，依然能放閃」，更向李四川祝福「川伯連假愉快唷」。

許多網友看完後紛紛留言表示「每次看到務實樸實的川伯副市長，總是覺得台北有您真好！」、「川伯，夫妻情深從照片上看覺到了」、「川伯假期愉快，小琉球的美景深印腦海」、「沒想到，川伯還有浪漫的一面」、「川伯和夫人好閃啊」、「情侶哪叫放閃，老夫老妻這叫情深款款」、「家鄉永遠是家」。