桃園忠烈祠暨神社文化園區在連假第2天有大批遊客造訪。（賴佑維攝）

桃園忠烈祠暨神社文化園區在連假第2天有大批遊客造訪。（賴佑維攝）

桃園忠烈祠暨神社文化園區近日因供俸日本神祉引發爭議，連假首日遇到溼冷、掃墓遊客不多，但2日因好天氣而人潮爆發，估計有3、4000人造訪，也讓攤商樂開懷。營運廠商評估，若連假都是好天氣，遊客可望逐步回籠。

桃園忠烈祠暨神社文化園區日前因供俸日本神祉引起爭議，遊客為此銳減，過去遊客最多的跨年、初一可破萬人，平日原本也有700至1000人左右。但事件發生後，平日一路從600人不斷往下掉，最慘甚至僅400人造訪，1日是連假首日也僅有1000人。

不過2日的好天氣，加上民眾不少完成掃墓，桃園忠烈祠暨神社文化園區人潮再現，記者實地走訪，停車場早已滿場，場外仍有許多車輛排隊，園區內也有滿滿人潮，步行需不時側身。攤商也招呼客人忙不過來，直呼好久沒看到這麼多人了。

營運廠商表示，2日可以說是事件過後，遊客最多的時候，也希望能放下爭議，持續發展桃園在地觀光。廠商也說，經問卷調查，桃園遊客約3.5成、北北基遊客3.5至4成左右，其餘是外縣市遊客，顯示園區魅力具全台性，可幫桃園帶來人潮。

園區內御祈禱頒布所、神社小市集、桃園神社觀光所在連假期間都有開放，此外4月18日起至6月底園區也會舉辦鯉魚流光祭，園區會有鯉魚旗裝置。營運廠商說，在日本5月5日為男兒節，屆時也會有相關活動，歡迎遊客體驗。