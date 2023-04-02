高雄市長陳其邁日前一口氣迎來6組外賓拜會，讓高雄在國際的能見度大幅提升。（高市府提供／洪浩軒高雄傳真）

疫情趨緩國界解封，高雄與各國友好城市重啟實體交流活動，近期除了蔡英文總統訪美、前總統馬英九訪中以及捷克眾議院議長艾達默娃訪台引發各界關注外，高雄市長陳其邁更在日前一口氣迎來6組外賓拜會，讓高雄在國際的能見度大幅提升。

高市府指出，陳其邁31日一連接見6組外賓，他先是於上午8時30分在市府接見斯洛伐克布拉提斯拉瓦省舊城市市長Matej Vagac，隨後會面西班牙商務辦事處處長Eduardo Euba，接著趕赴內惟藝術中心參加日籍藝術家奈良美智開展記者會「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」。

陳其邁31日中午與歐洲商會共進午餐商討投資高雄的相關議題，結束後回到市政府接見立陶宛克萊佩達市和約那瓦市市長，緊接著和ICLEI世界祕書長Gino Van Begin交流永續發展議題，最後接見CITY NET亞太都市合作網執行長金正基才結束整天的外賓馬拉松行程。

陳其邁表示，高雄作為台灣的主要城市，無論是國家外交、城市外交或國民外交都應該讓世界見識到台灣在國際社會的正能量，讓台灣被世界更多看見。「德不孤必有鄰，大家要勇敢自信的跟國際社會交往，相信能夠成為國際社會正面力量，朋友也就會越來越多，他對台灣非常有信心。」

高雄近年來推動城市產業轉型、淨零轉型，藉由積極回應世界淨零趨勢、對外大力招商來拓展與國際連結。此次主辦高雄智慧城市展以「智慧、低碳」為主軸，吸引海外四大洲300多位外賓來台交流，參與城市代表來自19個國家50個城市，當中城市首長層級更是多達45人。