前總統馬英九今上午率領大久學堂學員至湖南大學和陸生交流座談，並在總結時提及，「我們國家」修改了憲法，分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，「都是我們中華民國，都是中國」。知情人士表示，馬前總統此言論是強調兩岸並非兩國，而是依據各自規定，都堅持一個中國原則。而依照中華民國憲法，兩岸關係當然是大陸地區與台灣地區的關係，但最重要的是互不否認，這樣就不會有兩國論或一中一台的疑慮。

知情人士強調，馬前總統不但講中華民國憲法，也提到大陸憲法，還特別引述「台灣是中國不可分割的一部分」，並強調了兩次「一個中國」，堅持一個中國的立場、都是屬於一個中國，對兩岸立場融合的用心不言而喻。

知情人士說，馬前總統的重點在，根據彼此的憲法與規定，兩岸之間不是兩個國家，這樣自然沒有所謂台獨或戰爭的風險。馬英九也等於是向蔡英文政府喊話，唯有回到中華民國憲法立場，不要再走偏鋒創造中華民國台灣等違背中華民國憲法的擦邊球，兩岸才有真正的和平。

前國民黨黨務人士分析，馬英九這幾天在大陸的發言，就是用實際行動在實踐一中各表，證明九二共識是具體可行，可以促進兩岸和平交流的，國民黨應該要認真思考，大方地表達九二共識立場。