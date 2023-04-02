台東市某小吃部非法雇用4名大陸籍女子坐檯陪酒，被台東警方查獲。（台東警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市某小吃部非法雇用4名大陸籍女子坐檯陪酒，台東警分局與移民署南區事務大隊台東專勤隊合力在深夜查緝掃蕩，發現這些女子以探親名義入境卻違法工作，有違台灣地區與大陸地區人民關係條例，全案移請台東地方檢察署偵辦。

台東警分局日前接獲情資，台東市某小吃部疑有非法雇用大陸籍女子坐檯陪酒情事，經多日蒐證並見時機成熟，向台東地方法院聲請搜索票後與移民署南區事務大隊台東專勤隊合作，於2日凌晨調集警力實施查緝，一舉查獲該小吃店內有4名大陸籍女子受雇陪酒。因這些女子均以探親名義入境，卻違法工作，已經觸犯台灣地區與大陸地區人民關係條例，全案移請台東地檢偵辦。

台東警分局長陳蔚文表示，針對幫派介入營業圍事所投資、經營、賴以維生行業及依附處所，實施威力掃蕩打擊、遏阻色情歪風，為警方治安工作重點。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！