女星大S曾與大陸商人汪小菲結婚，兩人婚姻只維持十年就宣告破局，大S離婚後火速和多年前的男友韓星具俊曄結婚，汪小菲為此多次在社群平台上表達不滿，更曾表示要到台灣，最後卻沒有如實抵達，近日傳出汪小菲悄悄抵台消息，大S母親黃春梅透露有勸前女婿不要吵架了，汪小菲只回兩個字。

據《壹蘋新聞網》報導，S媽黃春梅有勸汪小菲不要再和大S吵架，汪小菲回應「再說」。汪小菲去年11月在微博上爆走，因汪小菲積欠逾500萬生活費，大S向法院聲請強制執行，法院已核發扣押命令，讓汪小菲連發好幾條貼文爆料大S一家，雖然沒有提出確切證據，卻引發不少網友關注，對此大S也隔空婉轉回應和澄清，雙方各說各話，汪小菲也多次對外表示「明天回台北」、「明天老子坦坦蕩蕩回去」等，讓兩岸媒體都守在機場等，未料最後沒有看見汪小菲身影，後傳出因簽証問題無法順利搭機，汪小菲事後也沒有再提到來台灣的事情，為事業在大陸各地跑。

前陣子大S與汪小菲一案開庭審理，汪小菲方聲請停止強制執並提起債務人異議之訴，遭台北地方法院判決駁回，而汪小菲在微薄上曬出多張請款單，透露會繼續上訴，今（2）日他被網友發現抖音的IP位置定位在台灣，令外界猜測因是為了官司抵台，也讓人好奇是否會親自現身法院。