國民黨立委初選開打，台北市議員徐巧芯登記第七選區（信義、南松山），對戰現任立委費鴻泰，其餘多個選區也發生黨內競爭的情形。為此，台北市長蔣萬安2日與台北市黨部主委黃呂錦茹見面討論相關事情，但對於信義、南松山選戰愈演愈烈，蔣萬安目前仍不會出手協調，交由初選機制決定。

徐巧芯、費鴻泰上演費芯大戰，台北市議員李彥秀、游淑慧表態爭取第四選區（內湖、南港）提名，第六選區（大安）則有台北市議員鍾沛君、前台北市議員羅智強參戰等。

黃呂錦茹表示，蔣萬安先前已有來電關心，今日則針對初選過程與她見面進行意見交換，蔣尊重初選機制，並了解其他階段的選舉，之後看情勢發展，有需要幫忙也會出手。

黃呂錦茹說道，過完清明連假後，很快將啟動黨員投票和民調，最近會請費鴻泰、徐巧芯「把火氣放小」，雖然資深和年輕世代相互摩擦，但黨內對黨內的競爭坦蕩蕩，以對兩人的了解，並不會做出太超過的行為。

至於蔣萬安是否會出面協調費芯大戰？黃呂錦茹回覆，「現在可能還不會吧，觀察吧。」蔣萬安對8選區都有了解，目標讓8席全上，談此事的時間較多，至於之後接近選舉期間，是否請假或以假日輔選，則還要再討論。