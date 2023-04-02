德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）1日表示，在向烏克蘭提供大量武器後，德國聯邦國防（Bundeswehr）的裝備缺口擴大。他表示，除去已承諾的軍事支持項目，德國將不再從庫存中拿出武器支持烏克蘭。

德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）報導，佩斯托瑞斯接受該報採訪時說，德國的武器庫存有限，他作為國防部長，不能把所有東西都給出去。佩斯托瑞斯還說，補足現有裝備缺口需要數年時間，恐怕到2030年前也無法補足。

據路透社報導，冷戰結束以來，德國防務投入長期不足，加之向烏克蘭提供武器彈藥所留下的缺口大部分尚未填補，德國聯邦國防軍的裝備狀況比一年前更糟。

自烏克蘭爆發戰爭以來，德國已成為其第4大軍事支持者；運往烏克蘭的武器包括裝甲車、防空飛彈、火箭筒、高射炮和榴彈砲。迫於美國等盟國壓力，德國政府今年1月改變口風，宣布向烏克蘭提供豹2式（Leopard 2）戰車。

3月31日，德國社會民主黨（SPD）超過200名黨員簽署公開信，呼籲總理蕭茲（Olaf Scholz）促進談判以解決烏克蘭危機。信中指出，大多數德國人不支持無休止地擴大衝突，而是主張和平。今年2月，數千名德國人在柏林標誌性建築布蘭登堡門（Brandenburger Tor）附近集會，要求德國推動俄烏談判，而不是持續向烏克蘭提供武器。