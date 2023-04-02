投資大師羅傑斯警告，全球債務水準飆升。其中美國是最大債務國；全球三大信評機構惠譽最新主權評等全球報告證實，119個受評的主權政府，債務負擔持續上升已超過十年，惠譽主權分析師團隊統計的「主權國家一般政府債務/GDP 比率」，2008年約31％，全球疫情大流行前約48％，2020 年底一度躍升至60％，政府債務的整體分佈明顯上移。

截至2022年底，加總119個主權國家的一般政府債務，與GDP占比估算，比率值回落至56％，惠譽提醒，並不是各國政府經濟好轉、積極還債，抑或稅收增加，而是通貨膨脹導致經濟數值變動，不僅是有點意外，也很諷刺！

惠譽警告，更需注意的是，全球主權違約率，正在創歷史新高。自2020年以來，9個不同的主權國家發生過14起單獨的違約事件，相比於2000年～2019年期間曾有13個不同國家/地區的19起違約事件，顯著增加。同時，最新出現5個惠譽授評的主權國家發生違約，包括：白俄羅斯、黎巴嫩、加納、斯里蘭卡和甘比亞。

此外，惠譽最新把8個主權國家的評級定為“CCC+”或以下，將另外9個主權評級定為“B-”。 惠譽評級為“C”至“CCC+”的主權國家，在1995年至2021年間的平均5年累計違約率為40.6％。意即，被降為CCC+的主權評等政府及其債務，已有歷史資料佐證，違約機率達四成以上。

2022年斯里蘭卡經濟崩潰，再度掀開不良主權債務的黑箱。惠譽指出，主權違約在過去可能比較能夠復元，像2000年至2020年間整體主權違約的持續時間為35天，2020～2022年的主權違約則需要更長的時間才能解決， 惠譽授評的主權國家自2020年至今的違約持續時間中位數為107天，其中有5天未解決，緩慢的債務重組並不符合債務人或債權人的利益，增加重組的融資成本。

惠譽分析，2020年之後發生債務違約的主權政府，來自四大挑戰：一、難以應對疫情的嚴重衝擊，二、俄羅斯入侵烏克蘭對食品和能源價格的影響，三、全球通膨，四、2022年突然收緊的歐美貨幣政策。