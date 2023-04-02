大陸國務委員兼外長秦剛2日在北京與日本外相林芳正舉行會談時強調，台灣問題是中方核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎，敦促日方恪守中日四個政治文件的原則和迄今承諾，不得插手台灣問題。關於外界關切有日本公民在陸因涉嫌從事間諜活動被拘留一事，秦剛強調，中方將依法處置。

據大陸外交部網站，秦剛表示，當今世界變亂交織，中日關係既存在機遇，也不乏挑戰。去年是中日邦交正常化50周年，習近平主席與岸田首相在曼谷舉行首次會晤，為兩國關係指明了方向。今年我們又迎來《中日和平友好條約》締結45周年的重要節點，雙方應以領導人重要共識為引領，重溫條約精神，加強交流溝通，推動兩國關係排除干擾、克難前行。

秦剛表示，和平共處、友好合作是中日關係唯一正確的選擇，這是兩國關係半個世紀歷程帶給我們的深刻啟示。亞洲是當今世界最具發展活力和潛力的地區，維護地區和平、促進共同發展是各國普遍願望。面對矛盾分歧，拉幫結派、喊話施壓無助於解決問題，只會加深彼此隔閡。中日四個政治文件奠定了兩國關係政治法律基礎，重信守諾、以史為鑒是中日關係行穩致遠的重要前提。希望日方樹立正確對華認知，拿出政治智慧和擔當，與中方共同努力，加強對話溝通、推進務實合作、增進人文交流、妥善管控分歧，為兩國關係排障減負，構建契合新時代要求的中日關係。

秦剛指出，福島核汙染水排海是事關人類健康安全的重大問題，日方要負責任地處置。美曾用霸淩手段殘酷打壓日本半導體產業，如今對華故伎重施。己所不欲，勿施於人。日本切膚之痛猶在，不應為虎作倀。封鎖只會進一步激發中方自立自強的決心。日本是七國集團（G7）成員，更是亞洲一員，應正確引導會議基調和方向，多做有利於地區和平穩定的事，凝聚國際社會真正共識。

秦剛強調，台灣問題是中方核心利益的核心，事關中日關係的政治基礎。中方敦促日方恪守中日四個政治文件的原則和迄今承諾，不得插手台灣問題、不得以任何形式損害中方主權。

林芳正表示，日中關係富有發展潛力。今年是日中和平友好條約締結45周年，日方願與中方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，恪守日中四個政治文件，加強各層級溝通和務實合作，妥處各自關切，推動構築具有建設性、穩定的日中關係，共同做為負責任國家為地區和世界繁榮穩定作出積極貢獻。雙方還就中日韓合作、朝鮮半島局勢、安理會改革等國際地區問題交換了意見。